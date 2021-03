Bestuurder (57) met verlopen rijbewijs aangehouden in Oss, had nog 5000 euro aan boetes openstaan

OSS - In Oss is maandag een 57-jarige automobilist aangehouden. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats had een verlopen rijbewijs. Ook stond er nog voor ruim vijfduizend euro aan vorderingen en bekeuringen open.