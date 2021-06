Bestuurder knalt met auto tegen boom en vliegt over de kop in Lithoijen

Wil van Rijn start teken- en schilder­groep in De Pas en mikt op kunst- en ambachts­col­lec­tief Bernheze

17 juni HEESCH - Na twee oproepen in het lokale weekblad heeft Wil van Rijn uit Heesch vijf deelnemers bij elkaar voor een teken- en schildergroep in De Pas in Heesch. In augustus gaan ze met een dagdeel per week van start. Uiteindelijk hoopt hij te komen tot oprichting van een kunst- en ambachtscollectief Bernheze.