Bestuurder laat fietser gewond achter in Heesch na aanrijding

Huisartsen Heesch komen straks nog gewoon aan huis

14:00 HEESCH - De huisartsen in Heesch die verhuizen naar het voormalige pand van de Rabobank aan de Cereslaan, begrijpen de zorgen van patiënten over de bereikbaarheid van de nieuwe praktijken. Maar ze werken aan een oplossing zeggen ze. ,,En we blijven gewoon bij mensen thuis komen als dat nodig is.”