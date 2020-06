Bestuurder rijdt bijna drie keer de toegestane snelheid in Oss

Moet de Vi­on-slachterij dicht? Niet de burgemees­ter van Boxtel gaat erover, maar die van Oss

11:24 BOXTEL - Enkele tientallen actievoerders betoogden vrijdagmiddag voor de poort van de Vion-slachterij in Boxtel. De lokale politiek maakt zich zorgen over de geconstateerde besmettingen in het bedrijf en ook het RIVM zette zijn vraagtekens bij de geruststellende conclusies die de Veiligheidsregio Brabant-Noord trok. En de burgemeester van Boxtel? Die heeft nul-komma-nul te zeggen over de grootste werkgever in zijn gemeente.