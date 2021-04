Bestuurder rijdt over fietsster heen in Oss

Robin uit Oss verbijs­tert jury We Want More met eigen versie van Skyfall: 'Het is niet normaal’

11 april OSS - De 35-jarige Robin Borneman uit Oss heeft gisteravond op zeer overtuigende wijze de finale van We Want More bereikt. De Brabander blies de jury omver met een rockversie van de Adele-song Skyfall. Van zowel Trijntje Oosterhuis, Davina Michelle, Henk Poort, Ali B als André Hazes kreeg hij een tien en ook de publieksjury was razend enthousiast.