Bestuurder staat dure Mercedes af aan politie Oss: wil verleiding ‘rijden zonder rijbewijs’ niet meer voelen

CV de Nachtgra­vers vieren carnaval in de feesttent op de Bé Kampsbrink in Overlangel

18:06 OVERLANGEL - Er mag dan wel sinds de brand in augustus 2017 geen feestzaal meer zijn in Overlangel, Carnavalsvereniging De Nachtgravers is sindsdien niet bij de pakken neer gaan zitten. Voor het tweede achtereenvolgend jaar is er vandaag op de Bé Kampsbrink een grote feesttent verrezen.