Beter leven in Schaijk voor 38 gedumpte hanen met kalkpoten en kapotgetrokken lellen

Ziekenhuis Bernhoven wil patiënten meer laten bewegen

3 februari UDEN - Bewegen is goed, zelfs voor patiënten die in het ziekenhuis liggen. Bernhoven wil met extra hometrainers en virtuele fietstochten de patiënten in goede conditie houden. Er is een inzamelingsactie voor beweegapparatuur gestart die 200.000 euro moet opbrengen.