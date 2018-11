Beton voor de bakker, in Heesch

De betonlevering zorgde ook voor een bijzonder plaatje aan de verbindingsweg tussen Heesch en Oss. Vier familiebedrijven met roots in het dorp en bedrijvigheid in de stad stonden zij aan zij in beeld. Lamers met het spandoek van de bouwplaats, aannemer Muller met een bestelbus, Van Oort met de betonwagen en cateraar Van Gruijthuijsen met het al bestaande pand pal naast de bouwplaats.

Deze ontmoeting van familiebedrijven was ook Ilse Lamers opgevallen: ,,Onze grondleggers Wim en Anny Lamers hebben vroeger al samengewerkt met Muller en Van Gruijthuijsen. Hoe ontzettend gaaf is het dan dat wij nu weer zaken doen?!’’