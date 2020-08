Betonnen hangplek bij vmbo-school Oss veranderd in groen sportparkje

OSS - Betonnen stoeptegels eruit, gras en houtsnippers erin. Een nieuwe buitenruimte bij de school moet de leerlingen van Hooghuis West in Oss in de pauzes tot beweging aanzetten. ,,Juist deze leerlingen moeten tussendoor hun energie kwijt kunnen. Anders gaan ze aan elkaar trekken en plukken”, weet gezondheidscoördinator Marnetta van Raak.

Dat kinderen op de basisschool zich tijdens de pauzes willen uitleven met spel, klauteren en rennen hoeft geen betoog. Maar die behoefte is op de middelbare school niet ineens verdwenen, weten ze op Hooghuis West, de vmbo-school in de Osse Ruwaard. ,,Het pannaveldje is echt een trekpleister”, heeft directeur Ilja Arts al geconstateerd. ,,Elke pauze wordt er gevoetbald. Maar ook van het klimtoestel wordt veel gebruik gemaakt.”

Bootcamp

Ontwerper Joost van Pelt spreekt liever niet van een klimtoestel. Het is een constructie voor bootcamp. Dat klinkt veel stoerder en past dus beter bij de doelgroep. ,,Wat mij opvalt is dat de leerlingen er bovenop klimmen om er met vrienden te chillen. Ook mooi. Het daagt in ieder geval uit om iets mee te doen.”

Dat je er met wat oefening ook best stoere dingen mee kunt doen demonstreren enkele leden van Bodyweight Sports uit Heesch. Ze hangen in verschillende gestrekte posities aan de palen en balken of gaan op hun handen staan op het gras. Sportschoolhouder Dean Louwrenssen liep hier tien jaar geleden nog als leerling rond. ,,Toen was het nog een betonnen bak waar niks te beleven was. Ja, stiekem roken om de hoek. Er stonden alleen een paar banken.”

Aantrekkelijker maken

De aanzet tot het verbouwen van het schoolplein werd gegeven door de provincie, weet Joost van Pelt. ,,Die heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het vergroenen van schoolterreinen. Doel is om regenwater ter plekke te infiltreren en niet af te voeren via het riool.” Met de veertienduizend euro van de provincie en een idee van de leerlingenraad om het schoolplein aantrekkelijker te maken als pauzeplek kwamen drie doelen samen. ,,Drainage, vergroening en beweging.”

Marnetta van Raak ziet nog een bijkomend voordeel: ,,Sinds we dit plein anders hebben ingericht blijft er veel minder troep achter. Kennelijk voelen de leerlingen in deze groene omgeving meer aan dat het asociaal is om flesjes en chipszakken achter te laten dan op een compleet verhard terrein.”

Het nieuwe schoolplein werd donderdag feestelijk geopend, hoewel het al in de laatste kerstvakantie was aangelegd. ,,We wilden dit eigenlijk in het voorjaar doen", vertelt schooldirecteur Ilja Arts. ,,Maar toen kwam corona en zat er geen leerling meer op school.” Voordeel daarvan is wel dat de grasmat die de tegels vervangt in de tussentijd onbelast heeft kunnen wortelen.