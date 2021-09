Beveiligers ontkennen excessief geweld in Schaijk: OM gelooft hen en vraagt om vrijspraak

Gewelddadi­ge woningover­val Oss tijdens Tinderdate: lagere straf voor man met verstande­lij­ke beperking

22 september DEN BOSCH/OSS Een 22-jarige Tilburger krijgt een kortere straf voor zijn betrokkenheid bij een woningoverval in april 2020 in Oss. Het gerechtshof in Den Bosch legde de verdachte in hoger beroep een celstraf op van 36 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk.