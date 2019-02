Bewakingsdienst voor de veiligheid in de stad Oss

Na twee verijdelde aanslagen in Oss, 76 jaar geleden, voelden veel Ossenaren zich geroepen zich in te zetten voor de veiligheid in de stad. In april 1943 werd voorkomen dat een laborant van Organon een bom in elkaar zette met chemicaliën die hij uit het lab had gestolen. In mei kon een oplettende spoorwegman uit Berghem voorkomen dat de passagierstrein uit Nijmegen tussen en Berghem en Oss zou ontsporen. Als reactie daarop riep de gemeente Ossenaren op om mee te doen aan een 'bewakingsdienst tegen sabotage'.