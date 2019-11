Bewonderingswaardige daden beloond in Oss: 'Deze kinderen zijn helden’

Met smoesjes als 'we gaan het paspoort verlengen' of 'we moeten even iets voor opa en oma regelen', werden de kinderen woensdagavond naar het gemeentehuis gelokt. Verwelkomd door twee lakeien stuitten ze daar op een zaal vol familieleden en vrienden. ,,Vanavond is het een speciale avond in het gemeentehuis, waarbij hele bijzondere kinderen een lintje krijgen. Kinderen die ontzettend goed voor anderen kunnen zorgen", opent SP-lid Carla Steenman de dertiende editie van de lintjesregen.

Tranen

De tienjarige Stacey Bos zit dan nog nietsvermoedend samen met haar familie in de zaal. Negentien kinderen gaan haar voor in het krijgen van een lintje, maar om 19.30 uur is het dan haar beurt. ,,Dit kind is een echte heldin. Een moedige meid die haar moeder hielp toen ze onwel werd in de auto en zorgde dat ze hulp kreeg", omschrijft jurylid Patrick Huisman de tienjarige. De toeschouwers in de zaal worden stil en hier en daar wordt er een traan weggepinkt als Stacey naar voren komt om haar lintje in ontvangst te nemen. Met tranen in haar ogen vertelt ze haar verhaal. ,,Mijn mama werd niet lekker in de auto. Toen ze een politiewagen zag zette ze de auto aan de kant, ik ben meteen naar de agent toegegaan om hulp te halen. Ik schrik er nog steeds van als ik het vertel."

,,Het is recent gebeurd, een aangrijpende gebeurtenis voor ons allemaal. Stacey heeft zo goed gehandeld. Dat ze daar nu een lintje voor krijgt vind ik ontzettend mooi", vertelt trotse moeder Lindsay na afloop van de lintjesregen. Stacey zelf glundert van trots met het rood-witte lintje op haar trui. ,,Ik vind het echt super cool dat ik dit lintje heb gekregen. Speciaal een prijs voor het helpen van mijn moeder." De tienjarige had helemaal niets door totdat haar naam werd genoemd, vertelt ze enthousiast. ,,Mama zei dat we naar het gemeentehuis moesten voor legitimatie. Toen ik de zaal binnenkwamen en erachter kwam dat het om lintjes ging vond ik het wel spannend. Vooral ook omdat ik als laatste aan de beurt was." En zoals bij veel kinderen die een lintje krijgen denkt ze meteen aan anderen: ,,Ik hoop dat meer kinderen die zoiets hebben meegemaakt een lintje krijgen."

