Bewoners De Heegt krijgen heldenonthaal bij terugkeer in Geffen: ‘Ge kent ut nie terug!’

Zeven dagen per week, twaalf uur per dag, maar zonder avondklok zou kapster Daisy nóg meer werken

3 maart NISTELRODE - Eindelijk zijn de kappers weer open. En zoals overal, was het ook bij Hairzz & Bijoux in Nistelrode woensdag superdruk. ,,Komende weken zijn we zeven dagen per week, twaalf uur per dag open.”