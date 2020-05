Bewoners De Ruwaard in Oss kijken uit naar eerste bezoek, ook al is het steeds dezelfde persoon

De Ruwaard aan de Ministershof in Oss is een van de 25 verzorgingshuizen in Nederland waar vanaf maandag 11 mei een versoepeling wordt ingevoerd van de bezoekersregeling. Dat gebeurt onder strenge voorwaarden. ,,Het is niet zo dat iedereen maar weer op bezoek mag komen. We maken afspraken met één vaste bezoeker per bewoner", zegt woordvoerster Annemarie van Daalwijk van BrabantZorg. Dit weekeinde worden familieleden of contactpersonen van de 72 bewoners door BrabantZorg gebeld om af te spreken wie de vaste bezoeker wordt. Het nieuws is in De Ruwaard goed ontvangen, laat ze weten. ,,De bewoners zijn hier heel blij mee. Het sociaal contact wordt na al die weken in de stille zorgcentra echt gemist, dus dit is alweer een hele stap voorwaarts.”