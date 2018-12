Bewoners: gemeente Oss had ‘eerder moeten blussen’ in de Vogelwijk

Een ‘noodtoestand-light’, in een oude volkswijk, hoe ziet dat eruit? Wie gokt op betonblokken, prikkeldraad en de Mobiele Eenheid heeft het mis. De Vogelwijk in Oss ziet er op donderdagmiddag precies zo uit als andere oude volkswijken. Rustig, hier en daar staan wat mensen met elkaar te praten, hier en daar lopen mensen over de stoep, al dan niet met hond.

Niet voor pottenkijkers

Bij het buurtcentrum aan de Leeuwerikstraat staat een politiewagen geparkeerd en bewaken twee boa’s (politieagenten-light, zeg maar) van de gemeente de toegang. Binnen leggen ambtenaren van de gemeente uit waarom de Osse burgemeester Wobine Buijs -tot en met 6 januari- een deel van de Vogelwijk heeft bestempeld als veiligheidsrisicogebied. De bijeenkomst is niet bedoeld voor de pers en andere pottenkijkers, alleen bewoners zijn welkom. Die komen bepaald niet massaal opdagen: een stuk of twintig, dan houdt het wel op.

Wat is er aan de hand hier in deze volkswijk? Ernstige overlast van jongeren, drugs dealen, intimiderend gedrag, dat werk. Overlast die ook in andere steden voorkomt en ook in andere delen van Oss. En toch vond burgemeester Buijs het nodig om zwaar geschut in te zetten. Nu de Vogelwijk officieel is aangemerkt als risicogebied, kan de politie preventief fouilleren, mensen staande houden, hun spullen doorzoeken en indien nodig meteen gebiedsverboden uitschrijven.

Volledig scherm Drie jongens in de Vogelwijk. ‘Nee hoor, wij doen niks'. © Van Assendelft

In de Vogelwijk zijn maar weinig bewoners te vinden die de maatregelen van Buijs afkeuren. Want de overlast is er zeker, zeggen ze. Maar kritiek is er wel. Want waarom grijpt de gemeente nu pas in? ,,Je moet gaan blussen als er een vlammetje te zien is, maar hier komt de brandweer pas als het huis in lichterlaaie staat. Ze lopen achter de feiten aan”, zegt één van de ondernemers in de Leeuwerikstraat. Gemeente en politie hebben de problemen te lang op hun beloop gelaten. En zachte heelmeesters maken nu eenmaal stinkende wonden, betoogt hij. Een omstander knikt: zo is het.

Cobra 6

Directe aanleiding voor de maatregelen van Buijs zijn twee recente incidenten. Een steekpartij op het bankje aan de rand van het wijkpark en het gooien van zwaar vuurwerk -een Cobra 6- door de brievenbus van een woning aan de Zwaluwstraat. De bewoner had, zo zeggen buurtbewoners iets te vaak zijn beklag bij de politie gedaan. ,,En dat waren die jongeren zat.” Behalve de voordeur werd ook een flink deel van de woning beschadigd door de Cobra 6, een projectiel dat zich laat vergelijken met een granaat. Saillant detail: een deur verder werd in juli 2016 een man neergestoken door een dronken vrouw, die daar dertig maanden celstraf voor kreeg.

Volledig scherm De voordeur van deze woning aan de Zwaluwstraat werd in november vernield door zwaar vuurwerk. Ook de poort van de brandgang viel ten prooi aan vuurwerk. Er hangt inmiddels een nieuwe poort. © Van Assendelft/Jeroen Appels

De gemeente Oss heeft inmiddels ook straatcoaches ingehuurd. Die lopen sinds een maand door de Vogelwijk. ,,En wij blijven ook ná 6 januari”, verzekert Niels de Klerk, coördinator van Secutor, het Limburgse bedrijf dat de straatcoaches levert. ,,We komen niet om de pret van de jongeren te bederven, we willen juist in gesprek met ze, luisteren wat ze willen.” Omdat veel van de overlastgevende jongeren in Oss van buitenlandse afkomst zijn, stuurt De Klerk ook straatcoaches met een vergelijkbare afgrond. ,,Dat praat wat makkelijker.”

Opgeblazen circus

Het is precies de kritiek die een jonge bewoonster van de Vogelwijk heeft: de gemeente heeft te weinig moeite gedaan om met de jongeren in gesprek te raken. ,,Ik ken er een paar, ze wonen bij mij tegenover. Die jongens zijn een een beetje losgeslagen, maar ze zijn echt wel voor rede vatbaar. Maar als je mensen als een idioot behandelt, gaan ze zich ook als een idioot gedragen. Ik praat helemaal niet goed wat ze gedaan hebben, maar als er eerder met hen gesproken was, was dit opgeblazen circus niet nodig geweest.”

Quote Praten met die gasten? Je krijgt meteen een grote bek terug Buurtbewoner