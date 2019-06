Bewoners Graafsebaan balen van uitstel om eiken

Eigenlijk kunnen de 24 huishoudens aan de Graafsebaan in Heesch er met hun verstand niet bij. Twee jaar geleden bereikten ze met de gemeente Bernheze een prima akkoord over hoe hun straat, de oostelijke entreeweg van het dorp, verbouwd zou gaan worden. Nu dat werk dan eindelijk in uitvoering is, gooit de in Amsterdam kantoor houdende Bomenstichting ineens roet in het eten. De stichting stapt naar de rechter uit protest tegen de eind 2018 verleende kapvergunning voor twee monumentale eiken.