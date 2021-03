Bewoners in de Berghemse Kerkstraat worden nu toch verlost van ‘rammelklinkers’

Tot twee keer toe stelde SP-raadslid Adrie Geerts schriftelijke vragen over de ‘rammelklinkers’ in de Kerkstraat. De aanwonenden storen zich aan het geluid van passerende voertuigen. Het is alsof de banden trillen over graskanttegels, zoals die in het buitengebied in de berm zijn te vinden. Volgens Geerts is daarnaast de verkeersveiligheid in het geding, omdat het geluid automobilisten zou afleiden. Dat laatste is niet aan de orde, aldus de gemeente. En dus zou er niks gedaan worden aan de weg.