Bewoners proberen met teiltjes en emmers brand bij hun flat in Oss te blussen

De oorlog maakt jouw nieuwe huis of aanbouw zó duur dat je wellicht moet bijlappen

OSS/BRUCHEM - Het dierenasiel in Bruchem moet maar hopen dat het z’n nieuwe pand kan afbouwen, in Oss kunnen mensen pas maanden later in hun nieuwbouwwoning. En aannemers moeten klanten teleurstellen dat hun droomplan toch echt te duur wordt. Het zijn duidelijke signalen dat het vastloopt in de bouw.

1 april