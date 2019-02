Bewoners ’t Wild meer geholpen met snel internet dan met busverbinding

,,Maar eerlijk is eerlijk: die bus reed alleen 's morgens en 's avonds en was er vooral voor de jeugd die in Den Bosch op school zit'', stelt de man die al 37 jaar in 't Wild woont. ,,Ik zag hier verderop bij de halteplek ook zelden iemand staan. Volgens mij is die haltepaal zelfs al verwijderd. Ach, de meeste mensen hier bezitten een auto; kinderen van hulpbehoevende ouderen zorgen voor de dagelijkse boodschappen of nemen hun ouders mee naar dokter of ziekenhuis als dat nodig is. Wellicht dat Arriva in de toekomst verderop bij de wetering een nieuwe halteplaats kan aanleggen als De Groote Wielen zowat tegen 't Wild aangebouwd is. Daar zal dan toch ook behoefte zijn aan een busverbinding?''