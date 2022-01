Bewoners zorgcentrum keren terug: ‘In Oss was het goed, maar hier in Herpen is toch ’t beste’

,,Prachtig. Echt prachtig.” Nellie Kocken is onder indruk van het vernieuwde zorgcentrum in Herpen. En dan heeft ze haar eigen appartement nog niet eens gezien. Ze woont samen met haar Tiny vanaf nu in De Wetering. Zo is de linkervleugel op de begane grond gedoopt. Voor hetzelfde geld was het De Wooij, De Heuvels of De Erfdijk geworden. Allemaal namen van Herpense buurten en waterlopen. Samen met de gevelgrote foto’s die in de omgeving zijn gemaakt, geeft dat een extra thuisgevoel. Niet dat dit voor het echtpaar Kocken nodig is. ,,We hebben het goed gehad in De Wellen, maar thuis in Herpen is toch ’t beste.”