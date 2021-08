Bezoekers begraafplaats Oss opgelucht na aanhouding: ‘Snap niet wat je eraan hebt om hier te stelen’

In Memoriam: Megenaar Tony Koning, autoverko­per en horecaman met een schateren­de lach

4 augustus MEGEN - Op 76-jarige leeftijd is zondag 1 augustus Megenaar Tony Koning overleden. In zijn werkzame leven was hij in zijn woonplaats en in de regio vooral bekend en gezien als horeca- en automan. Koning overleed thuis, na een lange ziekteperiode, in het bijzijn van zijn familie.