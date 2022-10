Bezorger op scooter raakt gewond bij aanrijding in Oss

Oud-directeur mestfa­briek, eerder veroor­deeld als milieucri­mi­neel, ruikt deal met justitie zonder celstraf

NISTELRODE - Vijf jaar geleden werd hij tot zes maanden cel veroordeeld voor grootschalig geknoei met mest. Nu lonkt een deal zonder 'zitten’ voor de vroegere fabrieksbaas in Nistelrode. Een zogeheten procesafspraak is definitief in de maak.

