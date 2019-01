Bezorgrestaurants blijven nuchter na reeks overvallen in Oss: 'Veel meer kunnen we niet doen’

Dat hij wat wisselgeld kwijt is, maakt Simbad Sinanovic weinig uit. Maar dat overvallers een van zijn bezorgers zó de stuipen op het lijf hebben gejaagd, dat maakt hem zelfs een paar dagen later nog woedend. ,,In de acht jaar dat ik hier werk, heb ik dit nog nooit meegemaakt”, zegt de franchisenemer van New York Pizza in Oss. ,,En voor wat ook? Voor een paar tientjes? Het liefst zou ik al mijn personeel een pinautomaat om de nek hangen. Maar dat is helaas niet te betalen.”