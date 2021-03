Bezwaar tegen waardebepaling huizen kost miljoenen: ‘Het is je reinste volksverlakkerij’

Osse raad lijkt nauwelijks gevoelig voor bezwaren tegen afronding van Verlengde De Run Geffen

26 februari GEFFEN/OSS - Negen nieuwe huizen, negen bezwaren. De afronding van de Verlengde De Run in Geffen stuit bij omwonenden op flink wat weerstand. Vooralsnog lijken de partijen in de Osse gemeenteraad alleen gevoelig voor het praktische probleem van een familie die letterlijk in een put komt te zitten.