Bianca en Dook bouwden ‘glazen huis’ in Macharen nadat makelaar sleutel van pand in Megen was vergeten

video Bewoners proberen met teiltjes en emmers brand bij hun flat in Oss te blussen

OSS - Bij een flatgebouw aan de Brabantstraat in Oss heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.40 uur een brand gewoed. Bij één van de portieken stond een stapel oud papier in lichterlaaie. Volgens flatbewoners zou de brand zijn aangestoken.

2 april