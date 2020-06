Bianca Verbon ging van Oss naar Bonaire om te helpen een ic-afdeling op te zetten

Acropolis start weer op en opent terras, eindelijk weer reuring in Megen

19:03 MEGEN - ,,Tien dagen geleden kregen we groen licht voor een terras van de gemeente Oss en sindsdien is het gedaan met de rust.” Femke Nijboer, bedrijfsleider van Acropolis in Megen, zegt het met een brede lach. Ze is blij dat er na maanden stilte eindelijk weer reuring is in en rondom het gemeenschapshuis.