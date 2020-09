Bianca zette op Bonaire ic-afdeling op: ‘Verbaasde gezichten door skypegesprek met Bernhoven’

CDA gruwt van openlijke strijd tussen overheden over mestfa­briek Nistelrode

4 september NISTELRODE - Het CDA in Bernheze roept de provincie en de gemeente Bernheze op om hun meningsverschil over de mestfabriek in Nistelrode aan de overlegtafel op te lossen. Dat is beter dan een juridisch gevecht bij de rechtbank, aldus het CDA.