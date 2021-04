Bibliothecaris Hans van Duijnhoven na 40 jaar weg; 80 boeken per jaar lezen vindt hij veel te weinig

Het leukste uitje dat het Osse centrum nooit kreeg: lasergamen in de verlaten V&D

31 maart OSS - Hij had de laatste stickers net geplakt toen de lockdown in december werd aangekondigd. Daardoor mocht de lasergamebaan in de lege V&D in Oss nooit open en was al het harde werk van Rudy Papo voor niks. ,,Zo zonde. Het was écht heel gaaf.”