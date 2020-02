Bibliotheek start Informatiepunt Digitale Overheid: hulp voor iedereen die niets snapt van zaken online regelen

Een DigiD aanvragen? Erachter komen wat je burgerservicenummer is? Aangifte doen bij de Belastingdienst? Een verzekering wijzigen of opzeggen? Huurtoeslag aanvragen? Heel wat mensen krijgen alleen als ze eraan denken al een knoop in hun maag. Ze schuiven het regelen voor zich uit, blijven zoveel mogelijk weg van het digitale oerwoud. Bang te verdwalen, bang iets verkeerd te doen als ze dan eenmaal op de site ingelogd zijn.

Overheidsinstanties sluiten regiokantoren en trekken zich steeds verder terug. Het is handiger en goedkoper als mensen hun zaken online regelen. Om mensen die vastlopen te helpen, openen de bibliotheken in Oss, Uden en Veghel op woensdag 4 maart een zogenoemd Informatiepunt Digitale Overheid.

Dus, wie een brief van de Belastingdienst heeft gekregen, er geen snars van snapt, en online niet verder komt, kan de bibliotheek binnenlopen. Elke middag zijn er bibliotheekmedewerkers die dan kunnen helpen. Zij hebben daarvoor een training gevolgd om mensen verder te helpen en hen digitale vaardigheden aan te leren. Eind dit jaar krijgen de bibliotheken in Heeswijk-Dinther, Zeeland, Nistelrode, Heesch en Schaijk ook zo'n informatiepunt. Andere bibliotheken in de regio volgen later.

Meike Boertjes van de Veghelse bibliotheek: ,,We verwachten dat er veel vraag is naar de dienst. We bieden het onderste treetje dat bij veel overheidsorganisaties is weggevallen. Je ziet bijvoorbeeld dat de Belastingdienst regiokantoren sluit. Eerder konden mensen als ze er niet uitkwamen daar binnenlopen. Nu moeten ze het online doen. En als je daar niet zo handig in bent, het allemaal niet begrijpt, dan wordt het soms heel lastig."

,,Op zo'n moment heb je iemand nodig die je op weg helpt. We helpen mensen, leren hen als ze dat willen digitale vaardigheden zodat ze zelfstandig verder kunnen. Maar er zal altijd een groep blijven die hulp nodig blijft hebben. Mensen die minder taalvaardig zijn, de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, of bijvoorbeeld al wat ouder zijn. Met het informatiepunt krijgen zij een punt waar ze altijd terug kunnen komen."

Mariëlle Derks van de bibliotheek in Oss: ,,We geven algemene, generieke informatie. Dat past ons goed, want we zijn als bibliotheekmedewerkers van oudsher gidsen. We helpen mensen op weg en verwijzen door als dat nodig is."

Bij het informatiepunt is het nadrukkelijk níet de bedoeling dat mensen hun hele hebben en houden inclusief allerlei privégegevens op tafel leggen. Yvonne de Groot van de bibliotheek in Uden: ,,We zorgen voor een warme overdracht richting de instanties. We helpen mensen tot aan het inloggen met hun DigiD of tót ze moeten inloggen om bij hun privé-gegevens te komen. De organisaties, zoals de SVB, de Belastingdienst, zorgverzekeraar CZ en het UWV zijn aan de poort minder toegankelijk dan voorheen. De overheid ziet dat het mooi is als bibliotheken hier een rol krijgen. En daar zijn wij het helemaal mee eens. We krijgen ook subsidie van de overheid voor deze taak."