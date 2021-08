Bibliotheken Oss, Uden en Veghel doen mee aan pilot Inloopschool

OSS/UDEN/VEGHEL - De Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) doen mee aan een landelijke pilot met de naam Inloopschool. In deze regio zijn er onder meer gratis workshops over gezonde voeding en meer bewegen.

De inloopschool is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Koninklijke Bibliotheek, met als doel volwassenen een leven lang te laten leren. Het programma is met name gericht op mbo’ers.

Behalve bij NOBB loopt de pilot bij Bibliotheek Rijn en Venen, Bibliotheek Aan den IJssel, Bibliocenter Weert en Bibliotheek Hoogeveen. Doel is om inzicht te krijgen in manieren waarop een inloopschool vorm is te geven; hoe kan het aanbod zo goed mogelijk aansluiten op het bestaande aanbod van de bibliotheek, maar ook op de behoeften van de doelgroep mbo’ers. En hoe kan de bibliotheek die doelgroep bereiken en enthousiast maken voor deelname. De deelnemers aan de pilot richten die ieder op een eigen manier in.

Proef tot en met dit najaar

Bij NOBB is vooral ingezet op het geven van workshops en online cursussen. ,,We geven alleen beginnersworkshops”, vertelt Yvonne de Groot van de Bibliotheek Uden. ,,Dit om ervoor te zorgen dat iedereen welkom is.” Nu heeft ook hier de pandemie roet in het eten gegooid. ,,Het is een pilot die al langere tijd loopt, maar vanwege de lockdown konden we elke keer geen workshops geven”, zegt De Groot. In juni en juli was het wel mogelijk om bijeen te komen, maar met een beperkt aantal mensen vanwege de coronamaatregelen.

De pilot loopt dit najaar af. De workshops die er nog zijn, gaan onder meer over een gezondere leefstijl. Zo is op 6 september in Uden een bijeenkomst over gezonde voeding en op 10 september in Oss over gezond en betaalbaar koken. Maar ook over het kopen van een huis en brandpreventie worden workshops aangeboden. Deze zijn bedoeld voor inwoners van Oss, Uden en Veghel met een opleidingsniveau tot en met mbo. Aanmelden is verplicht.