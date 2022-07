Bierbrouwerij De Kluys in Neerlangel breidt uit met terras en proeflokaal

Na protest­mars belooft koepel alles te doen voor koelere zomers in Osse basis­school

OSS - SAAM gaat er alles aan doen om van deze zomer de laatste hete zomer in de Elzeneindschool te maken. Dat schrijft de scholenkoepel in een brief aan de leerlingen. Vorige week trokken zij nog in een lange protestmars naar het hoofdkantoor van SAAM.

29 juni