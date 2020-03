Bierbrouwerij Oijen ‘heel blij’ met akkoord over ‘totaalplan’ voor horecabedrijf

Begeleider zorginstel­ling Oss vrijgespro­ken van verkrach­ting verstande­lijk beperkte vrouw

14:43 OSS - Een 29-jarige man uit Den Haag is vrijdag vrijgesproken van verkrachting van een verstandelijk beperkte vrouw die in een zorginstelling in Oss woont. De man werkte als begeleider bij de zorginstelling, waar hij in maart 2017 slaapdienst had.