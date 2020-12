Bij de ‘Nisseroise Kwis’ komt zelfs de doodse wc-pot tot leven

Aa en Maas geeft in periode 2022-2027 jaarlijks 100 miljoen uit om gevolgen extreem weer te bestrijden

23 december DEN BOSCH - Het waterschap Aa en Maas gaat in de periode 2022-2027 100 miljoen euro per jaar uitgeven aan onder meer de bestrijding van droogte en de verbetering van dijken langs de Maas. Dat staat in het nieuwe waterbeheerplan 2022-2027.