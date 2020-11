Bij DOEGOODS is het al een paar maanden kerst

Je zou er bijkans hebberig van worden. In de showroom van DOEGOODS, in de Osse vestiging van IBN-groep, ligt en staat er van alles waar je hongerig, dorstig, vrolijk, blij en inderdaad hebberig wordt. Lampen van karton, tegeltjes met vrolijke Osse spreekwoorden, soep, kaas, speciaal bier, koekjes, chocolade, wijn, bier, rendierkoppen, limoncello, pindakaas, appelsap, spelletjes en nog honderden andere producten. De keuze is reuze. DOEGOODS verkoopt ze als (relatie-)geschenk of kerstpakket. En in deze periode vooral het laatste, tot deze week al ruim 35.000. En dat worden er veel meer.