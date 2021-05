Bij foto-expeditie ‘Oss in fullcolour’ stap je voor even in het Oss uit de jaren 70 en 80

Paul van der Werff werd in 1941 in Den Haag geboren en groeide op in Haarlem. Via zijn vader Gé was hij bekend met fotografie en op 24-jarige leeftijd trad hij in zijn voetsporen. Op 1 mei 1966 begon hij voor het Brabants Dagblad in Oss en omstreken te fotograferen. Hij zou uiteindelijk bijna twintig jaar actief zijn als persfotograaf. Op 9 oktober 1984 kwam Van der Werff bij een auto-ongeluk tussen Oss en zijn toenmalige woonplaats Megen om het leven. Hij werd slechts 43 jaar.