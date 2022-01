Bij grote drukte kan coronatest van GGD nu ook aan de rand van Oss

OSS - De GGD start met het afnemen van coronatesten in Oss. Wanneer het op de locaties in Uden en Den Bosch erg druk is, krijgen mensen vanaf nu de keuze voor een antigeentest bij het testbedrijf aan de Griekenweg, vlakbij de woonboulevard.

Door de omnikronvariant neemt het aantal besmettingen al weken enorm toe. Alleen al de GGD Hart voor Brabant test op de vier locaties in Uden, Den Bosch, Cuijk en Tilburg samen wel 9.000 mensen per dag. Dat leidt soms tot lange rijen zoals eerder deze week in Uden. Juist op die piekmomenten wil de GGD daarom een paar extra opties aanbieden om de drukte te spreiden. Die komen in Rijen en dus in Oss.

,,We hebben genoeg mensen, maar we zitten aan de maximale capaciteit van de laboratoria", zegt GGD-woordvoerder Sandra Verhoeven. ,,Daarom gaan we samenwerken met commerciële bedrijven voor een gratis antigeentest. Daar heb je geen lab voor nodig. Ik wil benadrukken dat het hier níet gaat over testen voor toegang, maar echt over testen bij klachten.”

Keuze bij klachten

Het maken van een afspraak gaat op dezelfde manier als anders, via de telefoon of online. Alleen bij grote drukte elders wordt Oss überhaupt als mogelijkheid aangeboden. Wie klachten heeft, krijgt dan altijd nog de keuze om wat langer te wachten en alsnog naar Uden of Den Bosch te gaan voor een pcr-test. Voor kwetsbare groepen en mensen die een internationaal geldig herstelbewijs willen, is zo'n prc-test zelfs noodzakelijk, zegt Verhoeven.

Volledig scherm File voor de teststraat in Oss, eerder deze week. © Twitter / Paul Netten

Eerder zong rond dat de testlocatie van de GGD aan de Heuvelstraat midden in het centrum zou komen. Navraag bij de GGD wijst uit dat dat niet klopt.