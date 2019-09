Bij Herbergier De Maashorst gaat de deur overdag niet op slot

Nog een paar weken wachten, tot 15 oktober, dan begint het echte werk in Herbergier De Maashorst pas echt. Maar omdat het gebouw aan Zevenhuis in principe af is, openden eigenaren Cas en Judith van der Sande eenmalig de deuren om het complex te laten zien. Aan mensen die zomaar benieuwd waren naar het concept, maar zeker ook aan mensen met dementie die nog een passende, fijne plek zoeken om te wonen. ,,Het is een schitterend huis geworden waar we de juiste zorg kunnen gaan bieden'', zegt Cas van der Sande trots nadat burgemeester Marnix Bakermans het wooncomplex onder toeziend oog van zo'n 75 mensen feestelijk heeft geopend. ,,We willen hoge kwaliteit van zorg, maar ook van het huis zélf bieden. Dat gaat hier zeker lukken.

Opendeurenbeleid

De Herbergier bestaat uit 15 appartementen, variërend van 33 tot 52 vierkante meter. Deze zullen bewoond worden door mensen met geheugenproblemen als gevolg van dementie. Kenmerkend voor het beleid van de Herbergier is het vele personeel en het opendeurenbeleid, wat inhoudt dat de deuren overdag niet op slot zitten. ,,Bewoners kunnen dus altijd naar de moestuin of de schapen bij het gebouw, een klein ommetje maken, of samen met een van onze begeleiders door de Maashorst wandelen'', zegt Van der Sande. ,,We willen de bewoners echt een gevoel van vrijheid bieden, het moet als thuis aanvoelen. 's Nachts gaat de deur wel op slot, maar dat doe je zelf thuis ook.''

De woonboerderij, waar in totaal 16 bewoners zullen gaan wonen -er is ruimte voor een of twee echtparen mits ook bij de ander dementie is vastgesteld-, is van alle gemakken voorzien. Ieder appartement, wat naar eigen smaak ingericht mag worden, heeft een badkamer met een ruime douche. Daarnaast is er één centrale keuken waar dagelijks samen gekookt wordt, en een grote gemeenschappelijke woonkamer met pinao waar activiteiten georganiseerd worden. ,,Maar bewoners kiezen zelf of ze daaraan mee willen doen of niet. Als ze liever op hun kamer hun ding doen is dat ook helemaal prima'', zegt Van der Sande.

Naast de bewoners met dementie, zal ook het echtpaar zelf bij de Herbergier gaan wonen, om altijd in de buurt te zijn. ,,Werk en privé proberen we zoveel mogelijk gescheiden te houden, maar we zullen 24/7 aan staan. We barsten van de energie en kunnen niet wachten om definitief te beginnen.''