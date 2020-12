Bij Kusters in Oss maken ze graag het moeilijk maakbare en daar profiteert ASML dankbaar van

Biblio­theek houdt literaire winterwan­de­lin­gen in de buiten­lucht: medewer­kers lezen de verhalen voor

23 december OSS/UDEN/VEGHEL - De Bibliotheek in deze regio houdt speciaal in deze donkere wintermaanden een openluchtwandeling vol literaire verhalen. Daarvoor hebben deelnemers een gratis bij de bieb af te halen routeboekje nodig. Het is ook te downloaden via de website van de bibliotheek.