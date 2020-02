Bijna iedereen kan nu zitten in ‘drukste sprinter’ tussen Oss en Den Bosch

Boeven en milieu­freaks in optocht van Lith

25 februari LITH - Het mysterie van de taart in de tuin van banketbakker Prins Jochem en Prinses Anneke werd dinsdag in Lith eindelijk opgelost. De enorme taart verdween een aantal weken geleden spoorloos. Verschillende oproepen op Facebook boden geen soelaas. De verrassing was groot toen deze opdook in de Brabantse Optocht die om 11.11 van start ging in Lith. Een grote groep Veldhazengebakjes bleek de boosdoener.