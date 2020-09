‘Bijna-stad’ Lith achilleshiel van Zuiderwaterlinie

Nepvossen als vogelver­schrik­kers op akker in Deur­sen-Dennenburg

24 september DEURSEN-DENNENBURG - Vier platte vossen waken over het koolzaad dat gezaaid is op een akker in Deursen-Dennenburg. Geen duif waagt zich nog in de buurt, weet Corry van Boxtel. ,,Mijn zoon Ton heeft ze daar neergezet. Ze zijn van hout. Maar ze helpen echt. Je kunt zien dat het koolzaad mooi is opgekomen.”