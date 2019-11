Bijzondere buren: FC Schadewijk deelt sportpark met handige autoliefhebbers in Oss

SP in Oss keert zich nu rigoureus tegen windmolens in Lithse en Ravenstein­se polder

10:25 OSS - Kritisch was de SP in Oss al langer op de plannen voor grootschalige wind- en zonneparken in het buitengebied. Maar nu spreekt de grootste fractie in de Osse gemeenteraad zich ondubbelzinnig uit tegen het ‘volplempen’ van de Lithse polder en het gebied tussen Ravenstein en Haren met turbines en zonnepanelen.