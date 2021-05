‘Bijzondere ontwikkeling’: beroep Jumbo Zeeland ingetrokken, kansen voor Aldi in Reek stijgen

Eijsermans wil dat ontkennen noch bevestigen. Volgens zijn advocaat, Huub van der Westen, is het wel het geval. Over de reden waarom hult ook die zich in stilzwijgen. Eerder al haakte Albert Heijn in Schaijk als bezwaarmaker af, na een boycot van klanten uit Reek, evenals het MKB Schaijk-Reek. Er blijven dus nog twee bezwaarmakers over: twee pandeigenaren, te weten Slagschip Beheer in de persoon van Johan Schipper die eigenaar is van het pand waarin in Zeeland een Aldi gevestigd is en Cees van Dongen, eigenaar van het Jumbopand in Zeeland. Zij vrezen dat de verhuurbaarheid van hun panden zou verminderen als door vestiging van een Aldi in Reek de Jumbo en Aldi uit Zeeland zouden vertrekken. De rechter is het op dat punt met hen eens.