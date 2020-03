Binnenbrand bij AFB International in Oss, brandweer ter plaatse

Harmen Klaver roept op tot massaal trompetge­schal met dodenher­den­king

11:01 OSS - Trompettisten gaan in groten getale met dodenherdenking op 4 mei 's avonds het Signaal Taptoe Infanterie spelen. ,,Het idee is dat in je eigen tuin te doen, in de straat, op een plein, bij een verzorgingshuis, ziekenhuis of op een kerktoren”, zegt Ossenaar Harmen Klaver.