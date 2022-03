BioConnection geeft 20.000 euro terug bij symbolische afsluiting werkgelegenheidsproject

Na de grote reorganisatie van MSD kwam er een pot geld beschikbaar van 1 miljoen euro. Te gebruiken als startkapitaal voor jonge bedrijven om zo de werkgelegenheid aan te jagen. De Kracht van New Business Oss heet het project. In totaal zijn uit die pot 23 vouchers uitgeschreven, variërend van 5.000 tot 20.000 euro. Steeds met de belofte dat het geld moet worden terugbetaald als het bedrijf het aankan.

Dit is waarom heel Oss weer glimt van trots als het over de medicijnindustrie gaat

,,Ik zie mezelf nog staan, met een grote mond in een leeg gebouw", blikte Alexander Willemse donderdag terug op het moment dat hij en zijn BioConnection de voucher in 2016 kregen. ,,We hadden veertien man in dienst, ook allemaal oud-MSD’ers. Nu zijn we met negentig en hebben we volop vacatures.”