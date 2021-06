Biologieleraar Dries Smeets tekent weer bij: ‘Ik voel me geen uitgebluste, ouwe zak van 69’

Als zoon van een banketbakker stond het in de sterren geschreven dat Dries op enig moment de zaak zou overnemen. Maar hoewel Smeets bakken leuk vindt, kwam het er nooit van. Zijn puberteit gaf niet veel aanleiding om te veronderstellen dat hij in het onderwijs terecht zou komen. ,,Ik was alles wat ouders niet willen: obstinaat, had een hekel aan leren en was een duiveltje in de klas. Niet zo gek, want ik had vreselijke leraren die je gewoon met een liniaal een klap verkochten.”

Geen rode pen, maar een groene

Smeets’ kijk op het onderwijs veranderde toen hij in Gennep van school werd gestuurd en in Boxmeer zijn mulo-diploma probeerde te halen. ,,Op die school maakte ik kennis met Willy Jansen, die Duits gaf maar vooral een heel aardige man was. In plaats van fouten met rode pen aan te kruisen, onderstreepte hij met groen alle zaken die goed waren. Zo’n leraar zou ik ook wel willen zijn, was het idee.”

Huishoudschool

Tijdens zijn lerarenopleiding op de Pedagogische Academie in Nijmegen kwam Smeets in het tweede jaar voor een snuffelstage terecht op de Huishoudschool in Cuijk. Daar bleek de docent vanwege een burn-out afwezig. ,,De directeur verzocht mij die klas over te nemen en dat ging eigenlijk heel goed. Ik kreeg daarop het voorstel om de rest van het schooljaar te blijven waarvoor de directeur dispensatie zou aanvragen. Vier dagen in de week werkte ik daar dus, woensdag was ik te vinden op de PABO.” Het was de aftrap van een inmiddels 45 jaar omspannende onderwijsloopbaan, die korter zou zijn geweest als hij op 57-jarige gebruik had kunnen maken van de VUT-regeling: ,,Ik zou daar voor gekozen hebben maar helaas werd de regeling net op dat moment afgeschaft.”

Toen zijn pensioen zich echt aandiende, kreeg hij op de dag van zijn afscheid een telefoontje van een school in Tiel. ,,Of ik ze een jaartje uit de brand zou kunnen helpen. Ik vind lesgeven leuk en de leerlingen hartstikke aardig, maar ik heb toch wat voorwaarden gesteld: geen mentoraat, geen vergaderingen en studiedagen bijwonen en de hoogste salarisschaal. Dat waren ook de eisen toen ik hier in Oss begon.”

Voor komend schooljaar maakt Smeets de overstap naar het Hooghuis in Heesch maar werkt hij ook nog in Venlo op een middelbare school. ,,Ik voel me kiplekker, echt nog geen uitgebluste, ouwe zak van 69. Ik blijf werken zo lang ik het leuk vind. Het plan is wel om er mee op te houden als mijn vrouw stopt met werken zodat we er vaker met de camper op uit kunnen.”