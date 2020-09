Bistro Louis paar dagen dicht nu chef in quarantaine zit

Scouting Heesch huist in een gaaf voorbeeld van wederop­bouw­ar­chi­tec­tuur

15 september HEESCH - Scouting Heesch heeft sinds maart 1974 onderdak in een bijzondere naoorlogse boerderij in hartje Heesch. Vorige week verscheen er een mooie foto van deze boerderij in de krant. Aanleiding was niet het fraaie uiterlijk of de naderende monumentendag, maar de problemen die voor scouting Heesch opdoemen als de gemeente Bernheze - eigenaar van de grond- over twee jaar de erfpachtovereenkomst daarvan niet verlengd.