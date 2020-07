Bizons brengen Wild West-taferelen in Geffense polder

Een strook mais verpest nu even het zicht. Maar grote delen van het jaar kunnen mensen vanaf de Kepkensdonk, de weg vanuit Geffen de polder in, bizons zien lopen. Echte Amerikaanse bizons, bekend van natuurfilms en cowboyverhalen over het Wilde Westen. Dat trekt bekijks, merkt eigenaar Paul van den Hanenberg: ,,Ze liggen daar geregeld plat in de sloot om foto's te maken.’’