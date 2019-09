Björn van Bergen per toeval hoofdsponsor van Olympia ‘89: ‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’

Het was eigenlijk bedoeld als grap, erkent Björn van Bergen. Na een paar flessen bier had hij op een feestje geroepen dat hij hoofdsponsor van Olympia '89 zou worden als het eerste team zou promoveren. Maar toen de handballers uit Oss het kunstje flikte, wist Van Bergen hoe laat het was. Dus prijkt de naam van zijn bedrijf, Van Bergen Bouw, dit seizoen op de T-shirts. ,,Wie A zegt, moet ook B zeggen", aldus de kersverse hoofdsponsor uit Nuland.

Sportverenigingen worden gerund door vrijwilligers. Maar zonder de steun van sponsoren zouden ze niet bestaan. Of het nu gaat om de plaatselijke autohandelaar of de bakkerij op de hoek van de straat. In elk dorp zitten bedrijven die de plaatselijke sportverenigingen ondersteunen. Waarom doen ze het?

Van Bergen, die zich voor een jaar aan Olympia heeft verbonden: ,,Een aantal bekenden van mij handbalt in het eerste team. Sommigen werken ook weleens voor mij. Zij staan voor mij klaar wanneer ik ze nodig heb. Ik vind het mooi dat ik op deze manier iets kan terugdoen." Hoeveel het hoofdsponsorschap hem kost, houdt Van Bergen liever voor zichzelf.

In Boekel sponsort Leon Ewalts als eigenaar van autobedrijf Ad van Haandel al jarenlang meerdere vereniging in het dorp. Zo betaalt hij 500 euro per jaar voor een reclamebord langs het veld bij voetbalclub Boekel Sport. Ook laat hij weleens een advertentie drukken in het clubblad. Kosten: 50 euro per advertentie.

Naamsbekendheid

Ewalts: ,,We sponsoren de verenigingen al vanaf 2005 omdat we het belangrijk vinden dat er genoeg sportmogelijkheden zijn." Daarnaast wil Ewalts via de verenigingen met zijn bedrijf aan naamsbekendheid winnen. ,,Je hoopt toch dat de mensen een keer naar jouw showroom komen omdat ze het reclamebord bij de voetbalvereniging hebben gezien."

Al beseft hij dat het niet vanzelf gaat. Daarom laat hij regelmatig zijn gezicht zien bij de verenigingen. Enerzijds omdat hij leuk vindt om naar sport te kijken. Anderzijds om te netwerken. ,,Bij Boekel Sport kwam ik iemand tegen die ik niet kende. Toen we het over auto's kregen, zei ik dat hij eens moest komen kijken. Een week later had hij een auto gekocht bij mij."

Wijzer

Met die gedachte is Van Bergen naar eigen zeggen niet in het Osse handbal gestapt. ,,Misschien dat het iets doet met de naamsbekendheid van mijn bedrijf. Maar of ik er verder wijzer van word, weet ik niet. Ik heb niet de illusie dat alle leden van Olympia een aanbouw door mij laten zetten."

In tegenstelling tot Van Bergen hopen ze bij Intersport Uden wel op een stormloop aan leden van sportverenigingen. Bij de sportwinkel is het sponsorbudget een apart onderdeel binnen het marketingbudget. Jaarlijks geeft Intersport volgens eigenaar Willy van Erp 'vele tienduizenden euro's' uit aan sportverenigingen in de regio.

,,Wij dragen de verenigingen een warm hart toe", zegt Van Erp. Als lokale sportaanbieder wil hij binding hebben met de clubs. ,,Daar zit onze doelgroep." Daartegenover staat in de afgesloten sponsorcontracten dat de verenigingen al hun materialen bij Intersport moeten inkopen. Ook zet hij met enige regelmaat speciale acties op voor de leden van de verenigingen. ,,Doordat we verenigingen sponsoren, hopen we ook dat de leden ons kennen en hierheen komen."