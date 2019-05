Blaffen in de Brabanthallen op hondententoonstelling KC Oss

Volledige afsluiting Oude Rogkamp Herpen wordt knip halverwege, strijd met perceelei­ge­na­ren duurt voort

7:04 HERPEN - Zo idyllisch als de Oude Rogkamp er in het buitengebied van Herpen bij ligt, zo hard is de strijd die om de bescheiden zandweg wordt gevoerd. Dinsdag boog de bestuursrechter in Den Bosch zich kortstondig over het geschil tussen de gemeente en twee perceeleigenaren.