Blij in Lith: ‘Ik lach als iemand roept dat dit een gat is’

Ze woont er koud twee maanden en dus is het trotse gevoel voor Lith 'beginnend', stelt de 60-jarige Ria de Boot voor haar compleet in Fins vuren opgetrokken stulp. Ja, ze las over Lith als de op drie na grootste kern van Groot-Oss, over de bevolkingsaanwas die nu al vijf jaar aanhoudt en over de eenendertig verse 'zielen' die het dorp in 2019 verwelkomde.



Van die nieuwelingen maakt ze met haar man Albert Gielis ('62 én een echte Ossenaar') meer dan waarschijnlijk deel uit. ,,We hebben het toch wel drukke Rosmalen verruild voor dit rustige dorp, mede omdat we deze prachtige kavel in Lith-Oost konden kopen. In Maren-Kessel zijn we ook wezen kijken, maar ja, daar valt niks te beleven. Ben je uiteindelijk toch afhankelijk van de faciliteiten die Lith wel heeft.”